Warszawa. Ratusz podał datę powrotu najmłodszych dzieci do szkół

Już w najbliższy poniedziałek, 25 maja najmłodsi uczniowie będą mieli możliwość powrotu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do stołecznych szkół podstawowych.

”Współpracujemy przy odmrażaniu gospodarki, rodzice chcą jak najszybciej wrócić do pracy, dlatego trzeba zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom. Działają już żłobki i przedszkola, teraz przyszedł czas na dzieci z klas I-III, które 25 maja powrócą do szkół podstawowych. Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo. Zakupiliśmy niezbędne środki ochrony osobistej, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie procedury. Warszawiacy chcą jednak poczucia pełnego bezpieczeństwa, dlatego żądamy wprowadzenia obowiązkowych testów genetycznych dla pracowników placówek oświatowych – poinformował Rafał Trzaskowski.