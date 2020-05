Warszawa. Ratusz podał datę powrotu wolontariuszy do Schroniska na Paluchu

Schronisko na Paluchu zostało zamknięte dla wolontariuszy i osób postronnych w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Po poluzowaniu przez rząd kolejnych obostrzeń ochotnicy wspierający pracę schroniska upomnieli się o możliwość powrotu do opieki nad potrzebującymi zwierzętami. Podczas wtorkowego birefiengu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że wolontariusze będą mogli wrócić do swoich zajęć najprawdopodobniej od 15 maja, co potwierdzono w oficjalnym komunikacie po konferencji.