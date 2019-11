Warszawa. Ratusz szykuje zmiany w dostępie do żłobków. Chodzi o brak szczepień

Stolica chce karać rodziców tych dzieci, które nie przeszły obowiązkowych szczepień. Urzędnicy zapowiadają zmiany w dostępie do żłobków. W Warszawie w kolejce do placówek opiekuńczych czeka 2,6 tys. dzieci niezaszczepionych.

Ratusz planuje rodzicom najmłodszych warszawiaków, którzy nie przeszli obowiązkowych szczepień, zupełnie zamknąć dostęp do opieki żłobkowej – podaje "GW".

Warszawa. Żłobki nie dla niezaszczepionych dzieci

Kilka miesięcy temu, w lutym, władze Warszawy zdecydowały, że stołeczne żłobki będą darmowe . Radni uznali wtedy, że przy rekrutacji dodatkowe punkty będą przyznawane za szczepienia dzieci. Za spełnianie tego warunku można dostać tyle samo punktów co np. za pracę obojga rodziców czy płacenie podatków w stolicy.

Urzędnicy chcą jednak uniknąć sytuacji, w której dziecko niezaszczepione, z mniejszą liczbą punktów, i tak zostanie przyjęte do żłobka. Może się tak stać, ponieważ w warszawskich placówkach opiekuńczych są wolne miejsca.

Zobacz: "To straszny skandal!". Leszek Miller ostro o Marianie Banasiu

Zespół Żłobków i ratusz chcą, żeby kandydaci do żłobków spełniali dwa warunki: mieszkali w Warszawie oraz mieli komplet obowiązkowych szczepień. Wyjątkiem byłyby tylko te dzieci, w których nie można wykonać szczepienia. Są to dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności, np. wrodzonym niedoborem odporności, AIDS lub złośliwymi nowotworami.

Warszawa. Zmiany w dostępie do darmowych żłobków

Brak szczepień u dzieci, które mają zostać przyjęte do żłobków to nie jedyny kłopot. Później, kiedy dzieci już mogą uczęszczać do placówki opiekuńczej, nie robią tego. Według stołecznego Zespołu Żłobków są miejsca, gdzie frekwencja wynosi 60 proc.