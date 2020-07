Warszawa. Ratusz zabiera głos ws. tragedii na S8. Chodzi o działania rządu

"Po wypadku autobusu na moście Grota-Roweckiego Warszawa wystosowała pismo do premiera o pilne zmiany legislacyjne dotyczące możliwości kontroli kierowców na obecność substancji psychoaktywnych. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi" - napisała Karolina Gałecka rzeczniczka stołecznego ratusza.

Tymczasem we wtorek doszło do kolejnego wypadku z udziałem kierowcy, który był pod wpływem narkotyków. Zarówno jeden, jak i drugi mężczyzna był zatrudniony w spółce Arriva. Stołeczny ratusz podjął decyzję, by zawiesić umowy z przewoźnikiem. Z kolei firma zapewnia, że chce przebadać wszystkich swoich kierowców narkotestami .

Do sprawy serii wypadków stolicy odniósł się premier. - Mieliśmy w Warszawie kolejny niebezpieczny wypadek autobusu. Po raz drugi kierowca był pod wpływem narkotyków. Jak to możliwe, że w tak krótkim czasie drugi kierowca naraża życie pasażerów? Jaki jest nadzór nad jakością komunikacji publicznej? - pytał Mateusz Morawiecki.

- To narażanie zdrowia i życia mieszkańców w sposób karygodny. Mamy prawo pytać i żądać odpowiedzi. Jak to możliwe, że komunikacja miejska doświadcza tak dramatycznego uchybienia? Mamy prawo zadawać te pytania - dodał szef polskiego rządu.

Z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy zwrócili się do prezydenta Warszawy. - Mamy apel do Rafała Trzaskowskiego, żeby pilnie wrócił do Warszawy i zajął się sprawą komunikacji autobusowej w mieście. Do tego zobowiązał się pan startując w wyborach na prezydenta stolicy - mówił na konferencji prasowej Kamil Bortniczuk z Porozumienia.