Warszawa. Ratusz żąda wyprowadzki organizatorów Marszu Niepodległości

- Uważamy, że stowarzyszenie, którego działalność nosi znamiona dyskryminacji, nie powinno działać w lokalu miejskim. Podmioty, które wynajmują lokale od miasta, muszą przestrzegać klauzul antydyskryminacyjnych, zobowiązują się do tego, podpisując umowę najmu - mówi gazecie wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Jak dodaje, ratusz zwrócił się do zarządu dzielnicy o zbadanie tej sprawy. - Z takim apelem wystąpili też do nas społecznicy z Pragi. Osobiście uważam, że działalność tego stowarzyszenia dawno przekroczyła wszelkie standardy i nie powinniśmy traktować go jak organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - podkreśla Machowska-Góra.