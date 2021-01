Warszawa. Recyklomaty wciąż głodne. Pojemniki na szkło i plastik rozmnażają się leniwie

Te maszyny to dobre zjawisko - mobilizują do skutecznego, zasadniczego podejścia do segregacji śmieci i nagradzają za obywatelską postawę. Zdyscyplinowani dostają w zamian ECO-punkty wymienne na nagrody w postaci zniżek. Niektóre z nich nie mają szans na wykorzystanie obecnie - z powodu pandemii nie możemy iść do kina lub teatru albo do parku trampolin, ale nadal można skorzystać ze zniżki na kawę w Costa Cafee, prenumeratę czasopisma Nationale Geografic, czy kosmetyki naturalne BioOrganika.