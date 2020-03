Warszawa. Rekrutacja do przedszkoli i szkół przedłużona

Rekrutacja do warszawskich szkół i przedszkoli została przedłużona. Stołeczny ratusz podaje, że około tysiąca rodzin nie złożyło wniosków o przyjęcie dziecka do placówki edukacyjnej. Teraz będą mogli to zrobić do 23 kwietnia.

Koronawirus w Warszawie. Przedłużona rekrutacja do szkół i przedszkoli / foto ilustracyjne wyk. 2015-12-08. (East News, Fot: Wojciech Strozyk)