Warszawa. Rekrutacja do stołecznych przedszkoli zakończona

Niemal 20 tysięcy dzieci przyjmą warszawskie przedszkola i działające w szkołach oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021. O wynikach rekrutacji poinformowała we wtorek wiceprezydent Warszawy. - Znamy już wyniki rekrutacji 2020/21 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w @warszawa! Przyjęliśmy 19 580 dzieci (w poprzedniej rekrutacji było to 19 257) w tym: 11 832 trzylatków, 1 170 czterolatków, 704 pięciolatków i 5 874 sześciolatków - napisała Renata Kazanowska.

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie - ważne informacje dla rodziców

Listy z wynikami rekrutacji do poszczególnych placówek dla maluchów zostały opublikowane przez dyrekcje przedszkoli i szkół podstawowych z działającymi oddziałami przedszkolnymi. Rodzice mogą dowiedzieć się czy ich dziecko zostało zakwalifikowane do konkretnej jednostki również za pośrednictwem internetu, logując się na wirtualne konto swojej pociechy.

By potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane, rodzice muszą wysłać na adres mailowy szkoły lub przedszkola skan lub zdjęcie woli zapisu. Ostateczny termin na przesłanie wymaganego dokumentu to 20 maja do godziny 16.00. Po tym terminie rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia będą mogli oczekiwać ewentualnej zmiany tej decyzji.