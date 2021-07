Warszawa. Rekrutacja do szkół. Technika i licea podały listy przyjętych

Warszawa. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021

Teraz od piątku przez kolejny tydzień, do 30 lipca, uczniowie mają czas, by dokonać ostatecznego wyboru. Powinni więc w szkole, do której przyjęci chcieli być w pierwszej kolejności i znaleźli się na liście zakwalifikowanych, potwierdzić swoją wolę. W tym celu złożyć trzeba w sekretariacie tej placówki oryginały dokumentów - świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeśli wcześniej w zestawie papierów były tylko kopie. Do szkół zawodowych trzeba ponadto dostarczyć zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W niektórych placówkach wymagane jest też dostarczenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.