Warszawa. Remont na Woli. Prace na czterech wiaduktach

Jak podkreśla ZDM, prace na wiaduktach w ciągu ul. Wolskiej nie należą do najłatwiejszych, ani możliwych do przeprowadzenia w krótkim czasie ze względu na skośne usytuowanie obiektów nad północną jezdnią ul. Kasprzaka. Na szerszym, trzypasmowym wiadukcie (jezdnia ul. Wolskiej w kierunku zachodnim) długość dylatacji wynosi aż 35 m, co odpowiada szerokości dziesięciu pasów ruchu.