Warszawa. Roboty drogowe w weekend. Będą utrudnienia w ruchu [MAPA]

Warszawa. Frezowanie Targowej

W weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich naprawią nawierzchnię jezdni ul. Targowej przy skrzyżowaniu z Sokolą. Od piątku, 11 grudnia, od godz. 22.00 do poniedziałku, 14 grudnia, do godz. 4.00 zwężona do jednego pasa będzie jezdnia ul. Targowej w kierunku Grochowa. Zamknięta będzie również ul. Sokola pomiędzy ul. Zamoyskiego a Targową. Objazd będzie prowadził ul. Zamoyskiego.