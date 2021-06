Warszawa. Rocznica 4 czerwca. Święto stolicy i czas radości z odzyskanej 32 lata temu demokracji

Wcześniej jednak odbyło się spotkanie władz stolicy z prezydent-elekt Białorusi Swiatłaną Cichanouską. O dniu, w którym w Polsce położony został kres reżimu sowieckiego i dyktatury i doszło do pierwszych na wpół demokratycznych wyborów, wspomniała w swoim wystąpieniu liderka białoruskiej opozycji. - Dążymy do tego, by i u nas przeprowadzić pierwsze demokratyczne wybory po nieudanej próbie z sierpnia 2020 roku. Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie i solidarność - powiedziała Swietłana Cichanouska.