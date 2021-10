"Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie miał talentu". Słynny kapłan zginął 37 lat temu

Co zrobił ksiądz Popiełuszko? Wziął robotników, poszli do szpitala, weszli z kartką z upoważnieniem i porwali ją stamtąd. Ukryli ją. Ksiądz Popiełuszko był bardzo praktyczny. Przede wszystkim stworzył cały system pomocy dla poszkodowanych w stanie wojennym. Organizował leki, żywność, ubrania, wszystko, co było potrzebne. Świadczył pomoc 24 godziny na dobę. Zawsze chodziło mu o drugiego człowieka. Takich przykładów jest niesłychanie dużo. Ale najważniejszą częścią tej walki było mówienie prawdy, za które zapłacił życiem. Na Msze za Ojczyznę, które odprawiał w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, przychodziło po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Państwo komunistyczne i jego agenci robili wszystko, żeby zmusić go do zaprzestania tej działalności. W pewnym momencie robotnicy stworzyli jego prywatną ochronę przez dzień i noc, trzymając przy nim wartę. I to okazało się za mało, żeby go uratować. Proponowano mu wyjazd do Rzymu na studia – co miało ocalić mu życie – ale nie chciał. Chciał być z nimi bez względu na konsekwencje.