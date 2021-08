Warszawa. Rocznica wyborów na Białorusi. Reklamy w metrze promują zbiórkę

- To nie tylko 365 dni pokojowej walki, to również aresztowani, prześladowani, to również ofiary śmiertelne. 610 więźniów politycznych (...) - to są ludzie, którzy nadal pozostają w więzieniach - przypomniał Szczerba. Zachęcił do pomocy Białorusinom, również tym, którzy musieli wyemigrować.