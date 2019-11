Warszawa rok pod rządami Rafała Trzaskowskiego. Mieszkańcy oceniają prezydenta stolicy

Rafał Trzaskowski podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Z dziennikarzami i współpracownikami spotkał się na początku tygodnia i mówił głównie o tym, co się udało zrealizować w stolicy. A jak mieszkańcy oceniają jego prezydenturę?

- Ten rok jest na czwórkę. Dla mnie zawsze zła była służba zdrowia i korki na ulicach. To się na pewno nie poprawiło. To, że Trzaskowski przyrównuje Warszawę do Brukseli, jest błędem. Są to zupełnie różne stolice – mówi mieszkanka Pragi-Południe.