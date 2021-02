Warszawa. Rondo im. Romana Wilhelmiego na Ursynowie

Roman Wilhelmi urodził się 6 czerwca 1936 roku w Poznaniu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Przez blisko 30 lat pracował w stołecznym Teatrze Ateneum. Do 1986 roku wziął tam udział w przeszło 50 spektaklach. Następnie przeniósł się do warszawskiego Teatru Nowego, z którym był związany aż do śmierci.