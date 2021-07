Warszawa. Rondo Krahelskiej będzie zamknięte. Poleje się asfalt

W czwartek wieczorem rozpoczną się prace związane z asfaltowaniem skrzyżowania. Rondo Krystyny Krahelskiej będzie nieprzejezdne. Kierowcy muszą skorzystać z objazdów. Trasa zastępcza prowadzić będzie do ul. Indiry Gandhi, Pileckiego lub ul. Dereniową do ul. Płaskowickiej lub Rosoła, do ul. Belgradzkiej. W tym samym czasie, w trakcie prac, piesi będą mogli korzystać z trzech przejść dla pieszych w rejonie ronda. Jedno przejście będzie musiało być wyłączone.