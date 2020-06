Warszawa. Rondo “Ziutka” będzie wyremontowane w Boże Ciało

Trwają prace brukarskie polegające na wymianie krawężników i opaski z kostki kamiennej. To przygotowanie do planowanego remontu nawierzchni. Będzie przeprowadzony w dniach od 11 do 14 czerwca. Termin został wybrany z powodu zmniejszonego ruchu na drogach w związku z długim weekendem. O szczegółach związanych z utrudnieniami w ruchu i przewidywanym objazdami ZDM poinformuje osobno.