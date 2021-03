Warszawa. Rosną kolejki do pobrania wymazów na koronawirusa. Przybywa pacjentów

Jak ocenia rzecznik mazowieckiego NFZ Andrzej Troszyński, w drugim tygodniu marca w stosunku do pierwszego tygodnia frekwencja w punktach pobrań wymazu wzrosła o 40 proc . - W związku z tym mazowiecki NFZ 10 marca wysłał do punktów komunikat z wnioskiem o rozważenie wydłużenia czasu pracy - informuje.

Troszyński podkreśla, że w wyniku działań NFZ "41 punktów pobrań dokonało adekwatnej do potrzeb, korzystnej dla pacjentów, zmiany harmonogramu". - Dodatkowo w wyniku bieżącego monitoringu zwrócono się dzisiaj (w środę) do 23 następnych punktów o wydłużenie czasu pracy - dodaje.

Koronawirus. Zapowiadają wydłużenie czasu pracy

- Wydłużyliśmy czas pracy naszego punktu pobrań. Pracujemy dwie godziny dłużej od godz. 8 do 15, a nie jak poprzednio od godz. 9 do 14 - informuje lekarz Maria Kąkol z SZPZLO w Wawrze. Przyznaje, że przed punktem na ul. Żegańskiej tworzą się coraz dłuższe kolejki. - Ale co możemy zrobić? Szczepimy, robimy wymazy, ale mamy także pacjentów z innymi chorobami. Personelu nam nie przybywa. Skąd mam wziąć lekarzy i pielęgniarki? - mówi dr Kąkol.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wydłużymy czas pracy - zapewnia Agnieszka Staniszewska, rzecznik prasowy z Invicty, która prowadzi m.in. laboratoria diagnostyczne. W jej ocenie w punkcie Invicty w Warszawie, który robi wymazy w ramach kontraktu z NFZ w ostatnich dniach liczba pacjentów wzrosła o 30 proc. Wzrost jest również obserwowany w punktach, które komercyjnie pobierają materiał do badań w kierunku koronawirusa.

Staniszewska wyjaśnia, że wizyta pacjenta zajmuje od 5 do 10 minut. - Zapisy na wymazy są prowadzone przez internet, więc formalności w punkcie są ograniczone do minimum - wyjaśnia. Wyniki są dostępne online od 24 do 30 godzin od pobrania wymazu. Rzecznik podkreśla, że laboratoria Invicty są w stanie wykonać ok. 8 tys. badań próbek w ciągu doby.