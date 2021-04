Warszawa. Rowerzysta potrącił pieszego

Jak poinformował TVN Warszawa, pierwszy wypadek wydarzył się po godzinie 12. Na Bulwarach Wiślanych, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann rowerzysta potrącił pieszego . Obaj odnieśli obrażenia. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zajęło się rowerzystą. Przyjechała również policja, która potwierdziła, że pieszy został zabrany do szpitala.

Drugi wypadek miał miejsce po południu na moście Gdańskim. Na ścieżce rowerowej leżał nieprzytomny rowerzysta. Zajmowali się nim ratownicy medyczni. Następnie kolejni ratownicy na noszach przenieśli go do karetki. Mężczyzna został zabrany do szpitala.