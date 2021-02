Warszawa. Rowerzystka potraktowana gazem. Strażnicy miejscy pod lupą prokuratury

Warszawa. "Nieprawidłowe przekroczenie skrzyżowania"

Jak dowiedziała się "Wyborcza" dwaj strażnicy miejscy, którzy 16 listopada zatrzymali Kiki, znani są w środowisku z tego, że nie dają pouczeń, a wręczają mandaty. Nie była to też ich pierwsza kontrowersyjna interwencja. Postępowanie dotyczące obywatelki Chin było piątym z kolei wszczętym przez tych funkcjonariuszy. Prokurator znający sprawę skomentował, że jest to ‘stała zagrywka, by mieć podkładkę do użycia środków przymusu’. Wszystkie postępowania zostały umorzone.