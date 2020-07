Warszawa. Rozbudowa szkoły przy ul. Mścisławskiej będzie opóźniona

Z uwagi na czynniki niezależne od wykonawcy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy podpisał aneks do umowy przedłużający termin zakończenia robót do 31 lipca 2020 roku. W efekcie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego budynku także będzie opóźnione. Dlatego oddanie dodatkowej przestrzeni uczniom SP nr 65 może nastąpić dopiero w październiku 2020 roku.

Opóźnienia w dostawie zamówień na plac budowy wynikały z mniejszej wydajności produkcyjnej fabryk, spowodowanej ograniczeniem wymiaru czasu pracy i zmniejszeniem liczby pracowników z powodu koronawirusa. Wpłynęło to na opóźnienie dostaw do kontrahentów, w tym wykonawcy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 65. Wykonawca zatrudniał także pracowników z Ukrainy, którzy po ogłoszeniu stanu epidemii, w znacznej części zdecydowali się na powrót do kraju. Roboty prowadzone więc były w zmniejszonych składach osobowych. W efekcie tych wszystkich czynników nastąpiły trudności z utrzymaniem tempa prac na budowie.