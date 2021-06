Warszawa. Róże dla Violetty i cud istnienia. Oaza działkowców w centrum stolicy

I to do dziś ważny fragment ROD. Wokół biur zarządu stoją drewniane stoły piknikowe, jest trawnik, na którym można wypoczywać, bawić się z dzieciakami, porozmawiać, zrobić plenerowe zebranie z pyszną kawą ze wspólnego ekspresu. - A lada moment powstanie zadaszony taras, by można było razem posiedzieć nawet w deszcz. I jeszcze stoły do gry w szachy - mówi Adam Lityński, prezes zarządu ROD przy Alei Niepodległości. - Chcemy, żeby to miejsce żyło, zapisało się w świadomości społeczności lokalnej jako wspólne dobro, z którego wszyscy możemy korzystać. Jesteśmy to winni wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy protestowali przeciwko likwidacji ogrodu.