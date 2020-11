Warszawa. Rozebrali się przed Pałacem Prezydenckim. Interwencja policji

We wtorek przed Pałacem Prezydenckim para młodych ludzi rozebrała się do naga podczas performance’u pod hasłem "Nagość jest szczerością". Interweniowała policja. Wobec obu osób zostanie skierowany wniosek do sądu.

