Warszawa. Rozkład jazdy w Wielkanoc

Na świąteczne zmiany w rozkładach jazdy nakładają się zalecenia Ministerstwa Zdrowia, by w Wielkanoc nie odwiedzać rodziny oraz przyjaciół. Święta powinniśmy spędzić w domu.

Warszawa. ZTM. Zmiany w rozkładzie autobusów

Część autobusów pojedzie zmienionymi trasami. 164 będzie kursować na trasie skróconej do Wilanowa. 177 pojedzie na wydłużonej trasie do pętli „P+R Al. Krakowska” (za linię 220).

Warszawa. ZTM. Zmiany w rozkładzie tramwajów

Będą też zmiany w kursowaniu tramwajów. W niedzielę i poniedziałek nie będą jeździły tramwaje linii: 11, 13, 14, 18, 25 i 31, a linii: 1, 2, 9, 17, 33 będą podjeżdżały na przystanki rzadziej – co 15 zamiast co 7,5 minuty. Linia 22 będzie miała specjalny rozkład. Ramowe godziny kursowania to 11.00-19.00.