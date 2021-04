Warszawa. Różowe skrzyneczki w śródmiejskich szkołach. Walka z wykluczeniem

"Różowa skrzyneczka" to inicjatywa, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz ułatwienie dostępu do środków higieny osobistej na czas menstruacji.

- Miesiączka nie jest powodem do wstydu, a tym bardziej wykluczenia. Choć wydaje się to oczywistością, to szczególnie w przypadku młodych kobiet jest ona często źródłem skrępowania - zwłaszcza, gdy wystąpi niespodziewanie. Blisko 20 proc. uczennic opuszcza zajęcia właśnie z powodu wstydu wywołanego miesiączkowaniem i braku dostępu do środków higienicznych. Mówimy temu stanowcze "nie". Dziewczynki z ubogich domów, jak również te, które nie miały z kim porozmawiać o tym, jak radzić sobie z menstruacją, mogą liczyć na nas. Gorąco zachęcam pozostałe dzielnice, a także podmioty prywatne, do dołączenia do akcji - powiedziała zastępczyni burmistrza Śródmieścia Magdalena Wojciechowska.