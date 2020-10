Warszawa. Rozpoczął się kolejny protest rolników. Utrudnienia w ruchu

Obecny na proteście lider AGROunii Michał Kołodziejczak zapowiedział, że zablokowane zostaną rondo Dmowskiego, Zgrupowania AK "Radosław", plac Wilsona, trasa S7, a także wjazd do stolicy od strony Białegostoku. Po około dwóch godzinach protestujący pojadą przed Sejm, a następnie przed siedzibę TVP.

Warszawa. Do protestu dołączą taksówkarze

Do protestów mają dołączyć taksówkarze, którzy mają zebrać się na Błoniach Stadionu Narodowego.

We wtorek o godz. 16 miało rozpocząć się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która miała rozpatrzyć uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Senat zaproponował 36 poprawek do tej noweli. Posiedzenie komisji zostało jednak odwołane. Według szefa komisji, posła PiS Roberta Telusa "rząd nie wypracował opinii" do noweli, stąd odwołanie posiedzenia.