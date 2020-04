Warszawa. Rozpocznie się remont wiaduktu na ulicy Ostrobramskiej

Warszawa. Nowy wiadukt

- Węzeł na Przyczółku Grochowskim to jeden z obiektów Trasy Łazienkowskiej, które wybudowane zostały jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Leciwy wiadukt jest już w złym stanie technicznym. Jego nośność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór. Konstrukcja wymaga jednak kompleksowej modernizacji - czytamy na stronie zarządu dróg miejskich.

Czekają nas zmiany w ruchu

W czwartek, 30 kwietnia , ok. godz. 22.00 wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Ostrobramskiej (w kierunku centrum) na odcinku od ul. Międzyborskiej do Kinowej. Ruch na jezdni prowadzącej w kierunku Wawra będzie odbywał się bez utrudnień.

Jednak zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już na wcześniejszym odcinku trasy. Zalecane objazdy będą prowadziły al. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego (Trasa Siekierkowska) lub ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” do Wału Miedzeszyńskiego. Od skrzyżowania z ulicami Zamieniecką i gen. A.E. Fieldorfa „Nila” na północnej jezdni ul. Ostrobramskiej (czyli w kierunku centrum) jeden z pasów ruchu zostanie zmieniony w buspas. Kierowcy indywidualni będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Od skrzyżowania z ulicami Grenadierów i Poligonową prosto będzie możliwy wyłącznie dojazd do ul. Międzyborskiej (dalej jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu, czyli nie będzie można pojechać ani w kierunku al. Stanów Zjednoczonych ani w kierunku ul. Kinowej). Pozostali kierowcy powinni pojechać w ul. Grenadierów.