Warszawa. Rozpoczyna się budowa mostu pontonowego na Wiśle

We wtorek, 8 września rozpoczyna się budowa mostu pontonowego na Wiśle. Most będzie podtrzymywał alternatywny kolektor odprowadzający ścieki do warszawskiej oczyszczalni "Czajka".

Warszawa. Przygotowania do budowy mostu pontonowego (East News, Fot: Piotr Molecki)