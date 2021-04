Warszawa. Rozpoczyna się ozonowanie miasta. Wykorzystają polską technologię

Jak przypomina urząd miasta w komunikacie, ozon jest bardzo efektywnym środkiem dezynfekującym, który można wykorzystać zarówno do mycia powierzchni jak i rozpylania. Od innych środków chemicznych różni go to, że nie ma niszczącego wpływu na środowisko naturalne. Ozonowanie rozpocznie się zaraz po wyborze wykonawców. Woda zostanie pobrana z ozonatora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.