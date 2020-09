Warszawa. Ruch drogowy wraca do stanu sprzed epidemii

We wrześniu dzieci wróciły do szkół, a zakłady pracy przechodzą z pracy zdalnej na pracę sprzed ograniczeń. Jak podkreśla Zarząd Dróg Miejskich, widać to po wzroście ruchu pojazdów na stołecznych drogach.

We wrześniu większość z obowiązujących restrykcji została zniesiona. Dało się to odczuć również na drogach. Na podstawie badań oszacowano, że obecnie ruch na drogach jest tylko o ok. 5% mniejszy niż we wrześniu ubiegłego roku.