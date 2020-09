Warszawa. Ruch metra na Bielanach wstrzymany przez bagaż

Pasażerowie, czekający na peronie stacji metra Wawrzyszew ok. godz. 12.40 usłyszeli komunikat, że pociąg w stronę Młocin będzie miał krótki postój. Następnie rozległ się alarm i komunikat, że wszyscy mają opuścić stację.

Metro Warszawskie potwierdziło, że wstrzymany został ruch od stacji Stare Bielany do Młocin.

Na stacji Młociny, w pociągu, który kończył bieg, znaleziono pozostawiony bagaż. Pociągi kursowały na trasie od stacji metra Kabaty do stacji Słodowiec do odwołania. Ok. godz. 13 został wznowiony ruch na całej linii M1.