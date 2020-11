Warszawa. Rusza akcja "Trochę ciepła dla bezdomnego"

Warszawa. Chłód, krótkie dni, samotność i pandemia koronawirusa

"Nawet przy stosunkowo łagodnych zimach to, co dla osób mieszkających w normalnych warunkach może być coroczną uciążliwością, dla człowieka bezdomnego staje się poważnym problemem. Chłód i wilgoć powodują odnawianie się zadawnionych, nieleczonych schorzeń i urazów, ciemne dni i długie noce potęgują poczucie przygnębienia, samotności, depresji. Pogłębiają się problemy uzależnień i zaostrza się potrzeba szybkiego 'znieczulenia się'. W tym roku dochodzą do tego nieoszacowane jeszcze konsekwencje psychiczne lęków i poczucia zagrożenia, związane z panującą pandemią" –zauważa Janusz Sukiennik z Caritas Polska.

Warszawa. Dostarczą bezdomnym ciepłe posiłki, koce i odzież

"Każdy, kto spotyka bezdomnego, może zapytać, czy potrzebuje on pomocy. Może podarować ciepłą odzież, być może coś do jedzenia lub poprosić o pomoc strażników miejskich. Teraz, gdy wprowadzono dodatkowe obostrzenia, bezdomnym jest jeszcze trudniej. Przecież to ludzie tacy jak my. Wszyscy musimy sobie pomagać" – przekazał Sławomir Smyk ze stołecznej Straży Miejskiej.