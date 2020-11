Warszawa. Rusza Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. Wiemy, co się zmieni

W środę 25 listopada wystartował listopada 14. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków, który potrwa do 6 grudnia. Ze względu na obecna sytuację i wprowadzone obostrzenia w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wszystkie filmy będą dostępne na platformie VOD.

Festiwal Pięć Smaków to coroczny przegląd kina azjatyckiego. Impreza jest współfinansowana przez miasto stołeczne.

Warszawa. Nowe sekcje tematyczne i filmy dostępne na VOD

"Festiwal jest podzielony na 7 sekcji: Podróż do Azji, Kino ze smakiem, Azjatycki VR, Parasites, Hongkong dziś, Nowe kino Azji i Asian Cinerama. Kilka z nich powstało z myślą o tym, by wspólnie przemierzać najmniej znane zakątki kontynentu, poznawać zaskakujące międzykulturowe i międzyludzkie podobieństwa, a także eksperymentować z azjatyckimi kulinariami - także we własnej kuchni" – informuje warszawski urząd miasta.