Warszawa. Rusza kampania "Czas pokonać smoga!". Wsparcie finansowe miasta

Jeszcze tylko w tym roku wysokość dofinansowania na wymianę przestarzałego pieca może wynieść do 90 proc. W przyszłym roku wysokość dopłaty spadnie do 70 proc. Będzie to też ostatni rok, w którym można będzie uzyskać wsparcie ze strony miasta na likwidację "kopciucha". Od 2023 r. korzystanie z takiej formy ogrzewania będzie zabronione. Ewentualną wymianę na bardziej ekologiczne źródło ciepła trzeba będzie pokryć w całości z własnej kieszeni.