Warszawa. Rusza nowa platforma informacyjna nt. projektu Zielona Wizja Warszawy

Warszawa. Założenia "Zielonej Wizji Warszawy"

W czerwcu 2020 roku Warszawa przystąpiła do programu "Zielone Miasta" (EBRD Green Cities). Ma on na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.