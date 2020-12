Warszawa. Rusza projekt Zielonej Wizji Warszawy. Wsparcie dla ekologicznych rozwiązań

– Stoimy przed jednym z największych wyzwań - kryzysem klimatycznym. Aby mu przeciwdziałać, musimy ciągły wzrost zastąpić rozwojem zrównoważonym. W 2018 roku Warszawa zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. Dziś deklaruję dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Będziemy też inwestować w odporność miasta na zmiany klimatu – zapowiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.