Warszawa. Rusza sezon rowerów miejskich. Nowe zasady Veturilo

Umów użytkowników z Nextbike, zawieranych w momencie rejestracji, nie da się przenieść. To dlatego do użytkowników wysłane zostały mejle z wypowiedzeniem umowy na Veturillo.

Warszawa. Rowerowe komplikacje. Co zrobić, by nie stracić. Nowe zasady Veturilo

Sposób na udrożnienie rowerowego konta to zalogowanie się na stronę zdecyduj.veturilo.waw.pl. Po wpisaniu loginu i hasła, użytkownik dostanie do wyboru trzy opcje postępowania z kontem.

Dwie złe wiadomości dla wszystkich cyklistów; p pierwsze sieciowy system rozwiązywania problemów z warszawską transformacją rowerów miejskich działa dość mozolnie. Drugi problem to to, że w tym sezonie będziemy mieli do czynienia z nieco mniej doskonałą infrastrukturą rowerowych wypożyczalni, co w zeszłym.