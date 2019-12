Warszawa rusza z konsultacjami budżetu obywatelskiego na 2021 r.

To już siódma edycja programu. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy zdecydują, na co ma trafić część pieniędzy z budżetu miasta. W 2021 r. będzie to kwota ponad 83 mln zł.



Warszawa. 3 grudnia 2019 r. rusza siódma edycja budżetu obywatelskiego. We wtorek spotkania informacyjne we wszystkich dzielnicach (UM Warszawa, Fot: UM Warszawa)

Wtorek, 3 grudnia, to początek przyjmowania projektów do budżetu obywatelskiego 2021. Wszyscy, którzy chcą to zrobić mają czas do 21 stycznia 2020 r.

Stołeczny ratusz przypomina, jak można zgłaszać projekty. Po pierwsze - przez internet, na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Po drugie - w tradycyjnej, papierowej formie.

- Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem "Budżet obywatelski". Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można dostarczyć także na adres Centrum Komunikacji Społecznej - podkreślają urzędnicy ratusza.

3 grudnia w każdej dzielnicy Warszawy zaplanowano również spotkania informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego. Początek każdego z nich o godz. 18:00.

Urzędnicy zaznaczają, że oceną zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego projektów będą zajmować się od 22 stycznia do 6 maja 2020. W następnej kolejności, do 13 maja 2020 r., będzie można odwołać się od oceny negatywnej.

Głosowanie zaplanowano na drugą połowę czerwca, a ogłoszenie wyników - 16 lipca 2020 r.

Stołeczni radni przypominają, że zaledwie kilka tygodni temu ogłoszono wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2020.

- Wracamy do "starego" porządku, który obowiązywał przez pierwsze pięć lat budżetu partycypacyjnego w Warszawie: składanie pomysłów rozpoczyna się pod koniec roku, a głosowanie przypada na czerwiec. Odmienny przebieg budżetu obywatelskiego na 2020 rok był m.in. konsekwencją wejścia w życie nowych przepisów ustawowych – zaznaczyła radna m. st. Warszawy, Magdalena Roguska.

Oprócz projektów lokalnych lub dzielnicowych, można ubiegać się o finansowanie projektów ogólnomiejskich, czyli takich, które swoim zakresem obejmują np. całe miasto albo kilka dzielnic.

- W poprzedniej edycji wśród pomysłów wybranych do realizacji dominowały projekty związane ze środowiskiem - relacjonuje Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

- Jesteśmy ogromnie ciekawi, jakie pomysły tym razem będą się cieszyły największym zainteresowaniem warszawiaków - dodaje Machnowska-Góra.

Urząd Miasta przypomina, jak wygląda stan realizacji projektów z poprzednich edycji:

edycja – 97 proc. (327 zrealizowanych projektów) edycja – 95 proc. (614 zrealizowanych projektów) edycja – 92 proc. (708 zrealizowanych projektów) edycja – 81 proc. (711 zrealizowanych projektów) edycja (w trakcie realizacji) – 59 proc. (502 zrealizowane projekty)

W głosowaniu nad budżetem obywatelskim na 2020 r. wzięło udział ponad 105 tysięcy osób. Wybierali oni spośród 1425 projektów. Najwięcej głosów, bo 40 tysięcy, dostała inicjatywa zasadzenia 2020 drzew dla Warszawy. To jeden z najdroższych projektów, który ma kosztować miasto prawie 3 mln zł.

