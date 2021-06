Warszawa. Ruszają zapisy na Bieg Powstania Warszawskiego. Biegacze pobiegną grupami

Zapisywać można się od 6 lipca. Strona zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl. będzie aktywna od godziny 10. Wszyscy uczestnicy nie będą mogli, niestety, wystartować we wspólnym biegu jednocześnie. Z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia pandemiczne biegacze, startujący w Biegu Powstania Warszawskiego, będą podzieleni na grupy, liczące maksymalnie 500 osób. Będą one startować co piętnaście minut.