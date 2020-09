Warszawa. Ruszył proces ws. wpisów Jana Śpiewaka w mediach społecznościowych

Wierzbicki ocenił, że jest to "sugerowanie, że mam powiązanie ze światem przestępczym". Wyjaśnił, że samochody i inne przedmioty ze zdjęć zamieszczonych przez Śpiewaka a pochodzące m.in. z instagramowego konta Wierzbickiego nie należą do niego. - Mam świadków, którzy zeznali dziś, że te rzeczy nie należą do mnie, w związku z tym to, co mówi Śpiewak jest nieprawdą - powiedział Wierzbicki.