Warszawa. Rzeźba bezdomnego pod kościołem Kapucynów. Pierwsza w Polsce

Brat Szymon Janowski w rozmowie ze "Gazetą Stołeczną" zaznacza, że z tolerancją dla osób w kryzysie bezdomności są nadal problemy. - Ludziom nie podoba się, że wokół klasztoru widać tylu bezdomnych, często słyszymy, że powinniśmy ich wygonić. Próbujemy wtedy tłumaczyć, ale to nie jest łatwe. W naszym kościele zdarzają się sytuacje, że osoby bezdomne nocują we wnękach. Wierni dzwonią wtedy na policję, ale ta nie może nic zrobić. A my wyganiać ich nie będziemy - zapewnia.