Warszawa. Są jeszcze bilety na Szalone Dni Muzyki

Dziesięć dotychczasowych edycji Szalonych Dni Muzyki to ponad 600 występów z kilkoma tysiącami artystów, które przyciągnęły przeszło 350 tysięcy słuchaczy. Od początku koncerty odbywają się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, a głównym organizatorem festiwalu jest Sinfonia Varsovia. Szalone Dni Muzyki – jako La Folle Journée – narodziły się we Francji w 1995 roku, a ich organizatorem jest Centre de Réalisations et d'Études Artistiques à Nantes (CRÉA). Od powstania spowodowały rewolucję w odbiorze muzyki klasycznej, szybko poszerzając się o kolejne lokalne edycje w wielu krajach całego świata.