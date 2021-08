Warszawa. Sądowy finał strzelaniny na Woli. Ogłoszono wyrok

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował we wtorek, że Damian U. był sądzony za wydarzenia z 29 grudnia 2009 r., do których doszło na warszawskiej Woli. Śledczy w postępowaniu ustalili, że oskarżony podszedł z bronią w ręku do grupy trzech mężczyzn, należących do zorganizowanej grupy ożarowskiej. Następnie oddał w ich kierunku kilka strzałów.