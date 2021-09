Warszawa. Sami wymierzali sprawiedliwość. Aresztowali i wymusili "grzywnę"

Dalej wydarzenia przybrały filmowy wymiar. Ochroniarze mieli pobić złapanego mężczyznę, kopać go, siłą wepchnąć do samochodu, zastraszać i zawieźć do bankomatu, gdzie miał pod przymusem wypłacić 400 złotych na "odszkodowanie" za poniesione przez ochroniarzy szkody - zniszczony zderzak.