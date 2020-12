Warszawa. Samorządowcy Polski i Węgier sprzeciwiają się zawetowaniu budżetu UE

Działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz burmistrza Budapesztu Gergely'ego Karacsony to wyraz sprzeciwu wobec zapowiedzi zawetowania unijnego budżetu rzez Polskę i Węgry.

"Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej unii. My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego – cytuje część wystosowanego listu portal TVN Warszawa.

Warszawa. Trzaskowski: "Piłka jest cały czas w grze"

Jarosław Kaczyński jak Wojciech Jaruzelski? Rafał Trzaskowski mówi o "prowokacji"

- Chodzi o to, żeby zademonstrować, że jest inne spojrzenie na to, co się dzisiaj w Europie dzieje. Również w Polsce. Piłka jest cały czas w grze – powiedział na antenie TVN24 Trzaskowski.