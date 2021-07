Warszawa. Sąsiad z nożem. Niedoszły zabójca aresztowany

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wezwali karetkę pogotowia do rannego. Pokrzywdzonego karetka zabrała do szpitala. Udzielona mu została specjalistyczna pomoc medyczna. Funkcjonariusze zatrzymali też mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Badanie alkomatem wykazało, że miał on dwa promile alkoholu w organizmie.