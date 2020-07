Warszawa. Schronisko na Paluchu przyjęło pierwsze psy z Radys

– Psy, które do nas przyjechały po trzygodzinnej podróży, weszły do boksu i były radośnie nastawione do człowieka. To było zaskoczenie. Wykonaliśmy im testy wykrywające choroby zakaźne, a potem odpoczywały. Od dzisiejszego poranka przechodzą badania weterynaryjne. Bardzo nam zależy na ich dobrym stanie zdrowia – podkreślił dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie Henryk Strzelczyk.