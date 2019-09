Warszawa. Ścieki popłynęły awaryjnym rurociągiem, ale jeszcze nie wszystkie

Warszawa. O 4 rano rozpoczęło się tłoczenie i nieczystości dopłynęły awaryjnym rurociągiem do oczyszczalni ścieków "Czajka". Naprawa samego kolektora może jednak potrwać wiele miesięcy.



Warszawa. Awaria. Ścieki popłynęły do Wisły

Do awarii kolektora odprowadzającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia. Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki były wtłaczane prosto do Wisły.