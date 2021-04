Warszawa. Seniorka porysowała samochody. Poniosły ją nerwy

Kiedy policjanci odwiedzili kobietę, przyznała się do przestępstwa. Jak stwierdziła, poniosły ja nerwy, bo nie mogła swobodnie przejść chodnikiem z wózkiem z zakupami. Przeszkadzały jej samochody zaparkowane wzdłuż chodnika.

Kobieta wyjęła więc klucz do mieszkania i zaczęła rysować lakier na pojazdach. Kiedy wróciła do domu, pożałowała swojego czynu. Zadzwoniła nawet w tej sprawie do straży miejskiej i na policję, ale nie udało jej się skontaktować ze służbami.